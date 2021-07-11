Мотор влетел в салон авто с людьми: пьяный водитель создал страшную аварию в Киеве

Авария в Киеве привела к травмированию трех пожилых женщин. Это произошло вечером 10 июня в Подольском районе Киева.

Вероятный виновник – водитель Volkswagen – находился в состоянии алкогольного опьянения. Драгер показал 2,32 промилле.

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Авария произошла в Киеве на улице Новоконстантиновская вечером 10 июля (это на черте Подольского и Оболонского районов столицы Украины).

Автомобиль Volkswagen на большой скорости вылетел на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с другим авто – Citroen, а затем и с еще одним – Mercedes.

Там произошло лобовое столкновение с другим авто – Citroen, а затем и с еще одним – Mercedes. Мощный удар вызвал вылет двигателя Citroen – он буквально врезался в салон машины. А внутри в это время находились три пожилые женщины.

Женщин с разной тяжести травмами госпитализировали. Водитель Mercedes травм не получил. Что же касается водителя Volkswagen – о том, травмирован ли он, неизвестно.

тест драгера вероятного виновника ДТП, водителя Volkswagen, показал 2,32 промилле алкоголя (допустимая норма – 0,2 промилле).

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Авария произошла в Киеве на улице Новоконстантиновская: расположение на карте

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