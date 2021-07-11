Мотор влетів у салон авто з людьми: п'яний водій спричинив страшну аварію в Києві

Аварія у Києві призвела до травмування трьох літніх жінок. Це сталося увечері 10 липня у Подільському районі Києва.

Ймовірний винуватець – водій Volkswagen – перебував у стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,32 проміле.

Зверніть увагу Залізнична аварія під Києвом: рух поїздів відновили, але затримки досі можливі

П'яний водій спричинив аварію з постраждалими у Києві: подробиці

Аварія сталася у Києві на вулиці Новокостянтинівська ввечері 10 липня (це межа Подільського та Оболонського районів столиці України).

Автомобіль Volkswagen на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу. Там відбулося лобове зіткнення з іншим авто – Citroen, а потім і зі ще одним – Mercedes.

Там відбулося лобове зіткнення з іншим авто – Citroen, а потім і зі ще одним – Mercedes. Потужний удар спричинив виліт двигуна Citroen – він буквально врізався у салон машини. А всередині в цей час перебували три літні жінки.

Жінок із різної тяжкості травмами госпіталізували. Водій Mercedes травм не зазнав. Що ж стосується водія Volkswagen – про те, чи він травмований, невідомо.

тест драгера ймовірного винуватця ДТП, водія Volkswagen, показав 2,32 проміле алкоголю (допустима норма – 0,2 проміле).

ДТП із постраждалими на Новокостянтинівській 10 липня: фото УНН

Аварія сталася в Києві на вулиці Новокостянтинівська: розташування на мапі

Читайте також Не встиг зреагувати: у Києві Hyundai налетів на дідуся – фото 18+