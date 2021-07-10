Про відновлення інфраструктури на цій ділянці повідомили в Укрзалізниці. Відповідні роботи залізничники завершили близько 19:30.
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Заява Укрзалізниці
Вказану ділянку повністю відкрили для руху поїздів після того, як там завершили встановлення опори, а контактну мережу повернули під напругу. В Укрзалізниці перепросили за незручності й попередили, що затримки деяких пасажирських поїздів все ще залишаються можливими.
Що пишуть у соцмережах
У коментарях до допису залізничників люди пишуть, що станом на 20:35 потяг Київ – Ужгород все ще стояв у Вишневому. Користувачі стверджують, що він затримався там щонайменше на 1,5 години. Пасажири також цікавляться, чи буде компанія відшкодовувати вартість квитків або обмінювати їх.
Аварія потяга на Київщині: що відомо
- Інцидент стався вранці 10 липня. На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок аварії 13 рейсам довелося затриматися на маршруті, в середньому – на 2 години.
- ЗМІ повідомили, що у Мотовилівці обірвалась контактна лінія. У результаті стовп впав на потяг. Очевидці публікували у мережі кадри з місця події.