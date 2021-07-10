Через інцидент на залізниці станом на 9:00 10 липня із запізненням курсують 13 поїздів. У середньому рейси затримують на 2 години.
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Затримують такі рейси
- №144 Івано-Франківськ – Київ (затримка становить 3 години);
- №142 Львів – Бахмут (затримка – 3 години 15 хвилин);
- №358 Рахів – Київ (затримка – 2 години 30 хвилин);
- №761 Київ – Одеса (затримка – 1 година 40 хвилин);
- №715 Київ – Львів (затримка – 1 година 25 хвилин);
- №20 Попасна – Київ (затримка – 1 година);
- №50 Трускавець – Київ (затримка – 1 година 35 хвилин);
- №118 Чернівці – Чернігів (затримка – 1 година 50 хвилин);
- №10 Маріуполь – Київ (затримка – 2 години);
- №81 Ужгород – Київ (затримка – 2 години);
- №106 Одеса – Київ (затримка – 2 години);
- №281 Генічеськ – Хмельницький (затримка – 2 години 45 хвилин);
- №30 Ужгород – Київ (затримка – 1 година).
В Укрзалізниці наголосили, що фахівці проводять необхідні роботи для відновлення повноцінного руху.
Інший схожий інцидент на залізниці
- 29 березня за 50 кілометрів від Запоріжжя зійшли з рейок 6 з 9 вагонів поїзда №732 "Інтерсіті" сполученням Київ – Запоріжжя.
- Ним їхали 88 пасажирів. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.
- Тоді озвучили попередню причину інциденту: через пошкодження рейок машиністу довелося застосувати екстрене гальмування.