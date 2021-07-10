Через інцидент на залізниці станом на 9:00 10 липня із запізненням курсують 13 поїздів. У середньому рейси затримують на 2 години.

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Затримують такі рейси

№144 Івано-Франківськ – Київ (затримка становить 3 години);

№142 Львів – Бахмут (затримка – 3 години 15 хвилин);

№358 Рахів – Київ (затримка – 2 години 30 хвилин);

№761 Київ – Одеса (затримка – 1 година 40 хвилин);

№715 Київ – Львів (затримка – 1 година 25 хвилин);

№20 Попасна – Київ (затримка – 1 година);

№50 Трускавець – Київ (затримка – 1 година 35 хвилин);

№118 Чернівці – Чернігів (затримка – 1 година 50 хвилин);

№10 Маріуполь – Київ (затримка – 2 години);

№81 Ужгород – Київ (затримка – 2 години);

№106 Одеса – Київ (затримка – 2 години);

№281 Генічеськ – Хмельницький (затримка – 2 години 45 хвилин);

№30 Ужгород – Київ (затримка – 1 година).

В Укрзалізниці наголосили, що фахівці проводять необхідні роботи для відновлення повноцінного руху.

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