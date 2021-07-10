О восстановлении инфраструктуры на этом участке сообщили в Укрзализныце. Соответствующие работы железнодорожники завершили около 19:30.
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Заявление Укрзализныци
Указанный участок полностью открыли для движения поездов после того, как там завершили установку опоры, а контактную сеть вернули под напряжение. В Укрзализныце извинились за неудобства и предупредили, что задержки ряда пассажирских поездов все еще остаются возможными.
Что пишут в соцсетях
В комментариях к сообщению железнодорожников люди пишут, что по состоянию на 20:35 поезд Киев – Ужгород все еще стоял в Вишневом. Пользователи утверждают, что он задержался там по меньшей мере на 1,5 часа. Пассажиры также интересуются, будет ли компания возмещать стоимость билетов или обменивать их.
Авария поезда на Киевщине: что известно
- Инцидент произошел утром 10 июля. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате аварии 13 рейсам пришлось задержаться на маршруте, в среднем на 2 часа.
- СМИ сообщили, что в Мотовиловке оборвалась контактная линия. В результате столб упал на поезд. Очевидцы публиковали в сети кадры с места происшествия.