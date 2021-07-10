О восстановлении инфраструктуры на этом участке сообщили в Укрзализныце. Соответствующие работы железнодорожники завершили около 19:30.

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Заявление Укрзализныци

Указанный участок полностью открыли для движения поездов после того, как там завершили установку опоры, а контактную сеть вернули под напряжение. В Укрзализныце извинились за неудобства и предупредили, что задержки ряда пассажирских поездов все еще остаются возможными.

Что пишут в соцсетях

В комментариях к сообщению железнодорожников люди пишут, что по состоянию на 20:35 поезд Киев – Ужгород все еще стоял в Вишневом. Пользователи утверждают, что он задержался там по меньшей мере на 1,5 часа. Пассажиры также интересуются, будет ли компания возмещать стоимость билетов или обменивать их.

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