На фотографиях видно вагоны товарного поезда, которые наклонились над рейсами. Вокруг стоят люди. К слову, предварительно известно, что никто не пострадал.
К теме На участке Васильков – Боярка поезд сошел с рельсов: какие рейсы задерживают
Кроме того сообщили, что в Мотовиловке оборвалась контактная линия. В результате столб упал на поезд.
Подробнее об аварии с поездом
- Инцидент произошел утром. Несмотря на то, что обошлось без пострадавших, ряду поездов пришлось задержаться. В частности, с опозданием курсировали 13 рейсов.
- В то время специалисты работали над восстановлением полноценного движения.
Что известно о подобных инцидентах
- 29 марта в Запорожье сошли с рельсов 6 из 9 вагонов поезда №732 "Интерсити" сообщением Киев – Запорожье. Пострадавших среди 88 пассажиров не было. Авария произошла, потому что из-за повреждения рельсов машинисту пришлось экстренно тормозить.
- На территории австрийских Альп 9 июля с рельсов сошел поезд, который вез школьников. В результате пострадали 17 человек.
- В октябре 2020 года под Кривым Рогом грузовой поезд с углем сошел с рельсов. Вагоны перевернулись. Инцидент возник из-за поврежденного участка пути.