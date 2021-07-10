На світлинах видно вагони товарного потягу, які нахилились над рейсами. Навколо стоять люди. До слова, попередньо відомо, що ніхто не постраждав.
До теми На дільниці Васильків – Боярка потяг зійшов з рейок: які рейси затримують
Крім того, повідомили, що у Мотовилівці обірвалась контактна лінія. У результаті стовп впав на потяг.
Детальніше про аварію з потягом
- Інцидент стався вранці. Попри те, що обійшлось без постраждалих, низці потягів довелось затриматись. Зокрема, із запізненням курсували 13 рейсів.
- У той час фахівці працювали над відновленням повноцінного руху.
Що відомо про схожі інциденти
- 29 березня біля Запоріжжя зійшли з рейок 6 з 9 вагонів поїзда №732 "Інтерсіті" сполученням Київ – Запоріжжя. Постраждалих серед 88 пасажирів не було. Аварія сталась, бо через пошкодження рейок машиністу довелося екстрено гальмувати.
- На території австрійських Альп 9 липня з рейок зійшов потяг, що віз школярів. У результаті постраждали 17 людей.
- У жовтні 2020 року під Кривим Рогом вантажний потяг з вугіллям зійшов з рейок. Вагони перекинулись. Інцидент виник через пошкоджену ділянку шляху.