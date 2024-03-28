Может ли Украина стать мишенью для теракта после "Крокуса": у Зеленского ответили

ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за теракт в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл", намекнула, что могут быть теракты в других странах мира. Однако в Офисе Президента Украины не исключают, что теракт могут устроить и в Украине.

Тем временем Россия атакует Украину и масштабно разрушает глобальную систему безопасности – то есть “обнуляет” международное право и использует террористические методы. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что это дает надежду таким организациям как ИГИЛ, что можно использовать все способы ведения войны и атак на гражданских. Отметим, что в результате теракта в Подмосковье погибло более 140 человек.

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"Панические настроения существенно возрастают в других странах. Будет ли Украина целью? Может быть и Украина, но мы с вами ежедневно являемся мишенью для российских террористических атак. И Россия дальше будет продолжать терроризировать наше гражданское население", – подчеркнул Подоляк.

Все потому, что страна-агрессор точно понимает, что ей ничего не удается на линии фронта. Поэтому враг и терроризирует гражданских – прежде всего в приграничных населенных пунктах.

Россия откровенно говорит, что ей надо уничтожить город-миллионник Харьков. Сейчас россияне откинули пропагандистские тезы о том, что их в Украине якобы "будут встречать с цветами". Теперь они просто откровенно уничтожают миллионный город и жилые кварталы КАБами.

Все говорят, что в "Крокусе" был теракт. Тогда у меня вопрос: а 14 многоэтажек в Харькове 27 марта – это что? Сознательное уничтожение КАБом именно гражданского населения. Это и есть теракт,

– добавил советник председателя ОПУ.

Россия 27 марта ударила по Харькову модернизированными авиабомбами. Попадание зафиксировали в Шевченковском районе города. Повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек и институт неотложной хирургии. В результате вражеского удара погиб человек. Еще 19 человек ранены, среди них – 4 детей.

Михаил Подоляк отметил, что Россия будет пытаться психоэмоционально влиять на украинцев, увеличивая количество атак. Между тем с союзниками Украины стоит прийти к консолидированному мнению, что украинское небо надо "дозакрыть" системами Patriot.

"Надо осознать, что пока Россия будет вести войну такого типа с террористическим компонентом, то другие террористические организации будут существенно наращивать свое влияние на другие регионы. Мне кажется очевидным, что ИГИЛ будет атаковать разные страны", – убежден советник главы ОПУ.

Россия скрывает свой провал

Подоляк считает, что теракт в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" – действительно дело рук ИГИЛ. Другое дело в том, что российские силовые структуры хотели использовать и уже используют это в свою пользу. Все, чтобы замаскировать свою недееспособность, непрофессионализм и некомпетентность.

Ведь они не проводили агентурную разведку структур ИГИЛ и не анализировали, что происходит на территории России. В частности, в среде мигрантов. Чтобы это замаскировать, страна-агрессор использует теракт в Подмосковье для нагнетания антиукраинской истерики.

Россия, несмотря на то, что задержала подозреваемых в теракте, понимает, где они находились до этого и имеет данные от иностранных разведок о рисках от ИГИЛ, все равно считает, что с терактом якобы "связана Украина".

Это абсолютно бред. Но даже неплохо, что они так продолжают говорить, потому что это полностью "обнулило" симпатии, сочувствие, которые возникли после теракта со стороны стран проукраинской коалиции. Сейчас же эти государства также понимают, что это абсолютно неадекватная страна,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Какова цель ИГИЛ

Например, согласно социологическим данным, во Франции очень сильно боятся терактов. Общество чувствует на 7 из 10 баллов, что они таки могут произойти. Михаил Подоляк убежден, что, если ИГИЛ уже начала программу терроризирования разных стран, то она её продолжит.

"В этом нет сомнений, потому что для глобального терроризма это важно. Если ты начал, то надо повышать вес, свое влияние на глобальный политический процесс. ИГИЛ снова хочет подняться на первые позиции рейтинга террористов. Поэтому они могут атаковать", – сказал советник главы ОПУ.

Россия игнорирует угрозу