Оккупанты ударили по Шевченковскому району города. Жители Харькова показали последствия вражеской атаки, информирует 24 Канал. Отметим, что взрывы в городе прозвучали днем.
К теме Боеприпас, которым ударили по Харькову, может лететь на расстояние до 90 километров, – Синегубов
Повезло
Александр в момент вражеской атаки был на работе. Увидел дым и решил приехать домой. Прилет видно из окна его квартиры.
Сын как раз поехал на День рождения к своей подруге. Как раз то место, где он сидит за компьютером, повреждено больше всего. Рама летела, сбивая все – люстру, мебель. Повезло,
– рассказал житель поврежденного дома.
Владислав после атаки спас свою кошку Мию. В момент удара он был в комнате. У него травмирована голова.
"Шипение, шум. Не знаю, чем оно мне прилетело", – рассказал мужчина.
Последствия удара по Харькову / 24 Канал
Впервые с начала вторжения
В прокуратуре Харьковщины рассказали, что враг ударил по Харькову из Белгородской области. Россияне запустили планирующий боеприпас калибром 30 сантиметров. По территории области захватчики ударили таким оружием впервые с начала полномасштабного вторжения России.
"Дальность полета этого боеприпаса составляет до 90 километров. Учитывая то, что Харьков расположен в около 35 километрах от линии государственной границы, должны понимать, в какой опасности находятся местные жители", – отметил руководитель прокуратуры Харьковщины Александр Фильчаков.
Россия 27 марта атаковала Харьков: что известно
- Во время воздушной тревоги в Харькове было слышно несколько взрывов. Несколько попаданий зафиксированы в центральной части города.
- Повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек. 2 пятиэтажки – частично разрушены. Также поврежден институт неотложной хирургии.
- В результате атаки погиб человек. Известно о 16 раненых. Среди них – 4 детей. Самой младшей пострадавшей – 3 месяца.
- Оккупанты ударили по городу дешевым аналогом крылатой ракеты – боеприпасом УМПБ Д-30 СН. Он изготовлен на базе ФАБ-250.