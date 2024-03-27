Оккупанты ударили по Шевченковскому району города. Жители Харькова показали последствия вражеской атаки, информирует 24 Канал. Отметим, что взрывы в городе прозвучали днем.

К теме Боеприпас, которым ударили по Харькову, может лететь на расстояние до 90 километров, – Синегубов

Повезло

Александр в момент вражеской атаки был на работе. Увидел дым и решил приехать домой. Прилет видно из окна его квартиры.

Сын как раз поехал на День рождения к своей подруге. Как раз то место, где он сидит за компьютером, повреждено больше всего. Рама летела, сбивая все – люстру, мебель. Повезло,

– рассказал житель поврежденного дома.

Владислав после атаки спас свою кошку Мию. В момент удара он был в комнате. У него травмирована голова.

"Шипение, шум. Не знаю, чем оно мне прилетело", – рассказал мужчина.

Последствия удара по Харькову / 24 Канал

Впервые с начала вторжения

В прокуратуре Харьковщины рассказали, что враг ударил по Харькову из Белгородской области. Россияне запустили планирующий боеприпас калибром 30 сантиметров. По территории области захватчики ударили таким оружием впервые с начала полномасштабного вторжения России.

"Дальность полета этого боеприпаса составляет до 90 километров. Учитывая то, что Харьков расположен в около 35 километрах от линии государственной границы, должны понимать, в какой опасности находятся местные жители", – отметил руководитель прокуратуры Харьковщины Александр Фильчаков.

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