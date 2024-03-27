Собственно, в среду, 27 марта, в Харькове прогремели два взрыва – около 15:51 и 15:52. Как позже отметил мэр города Игорь Терехов, разрушениям подвергся институт неотложной хирургии, а также жилые здания.

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Атака на Харьков и ее последствия

По информации по состоянию на 16:30, известно об одном погибшем. Мэр Харькова отмечает: среди шестерых раненых два человека в тяжелом состоянии.

Сильно повреждены пятиэтажные дома, где жили люди. Также пострадал институт неотложной хирургии,

– подчеркнул чиновник.

В то же время журналисты Суспильного уточняют, что попадание – на детской площадке между двумя многоэтажками в Шевченковском районе города.

"Взрывной волной оборвало фасады и балконы по меньшей мере в двух домах. Вблизи одного из подъездов – тело погибшего человека", – указано в сообщении.

Дополнительные детали: что следует знать

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительной информации, россияне 27 марта впервые по Харькову нанесли удар именно управляемым боеприпасом крупного калибра.

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в регионе Сергей Болвинов добавил, враг мог использовать дешевый аналог крылатой ракеты – УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250.

Этот боеприпас, калибром в 30 сантиметров, может летать на расстояние до 90 километров. Применяют его как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч". Больше об УМПБ Д-30 читайте в соответствующем материале.

Около 17:40 стало известно, что количество пострадавших возросло до 16 человек. Среди них 4 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 9 лет. В основном речь идет о ранениях легкого или среднего типа. Медики оказывают помощь пострадавшим.

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Акцентируем, что Россия не дает покоя украинцам, что свидетельствует опыт Харькова и области. Воздушную тревогу в регионе 27 марта по состоянию на 18:00 объявляли четыре раза: