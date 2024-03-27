Собственно, в среду, 27 марта, в Харькове прогремели два взрыва – около 15:51 и 15:52. Как позже отметил мэр города Игорь Терехов, разрушениям подвергся институт неотложной хирургии, а также жилые здания.
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Атака на Харьков и ее последствия
По информации по состоянию на 16:30, известно об одном погибшем. Мэр Харькова отмечает: среди шестерых раненых два человека в тяжелом состоянии.
Сильно повреждены пятиэтажные дома, где жили люди. Также пострадал институт неотложной хирургии,
– подчеркнул чиновник.
В то же время журналисты Суспильного уточняют, что попадание – на детской площадке между двумя многоэтажками в Шевченковском районе города.
"Взрывной волной оборвало фасады и балконы по меньшей мере в двух домах. Вблизи одного из подъездов – тело погибшего человека", – указано в сообщении.
Дополнительные детали: что следует знать
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительной информации, россияне 27 марта впервые по Харькову нанесли удар именно управляемым боеприпасом крупного калибра.
- Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в регионе Сергей Болвинов добавил, враг мог использовать дешевый аналог крылатой ракеты – УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250.
- Этот боеприпас, калибром в 30 сантиметров, может летать на расстояние до 90 километров. Применяют его как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч". Больше об УМПБ Д-30 читайте в соответствующем материале.
- Около 17:40 стало известно, что количество пострадавших возросло до 16 человек. Среди них 4 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 9 лет. В основном речь идет о ранениях легкого или среднего типа. Медики оказывают помощь пострадавшим.
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Акцентируем, что Россия не дает покоя украинцам, что свидетельствует опыт Харькова и области. Воздушную тревогу в регионе 27 марта по состоянию на 18:00 объявляли четыре раза:
- с 01:20 до 03:27
- с 10:36 до 11:04
- от 14:16 до 16:02
- от 16:09 до 17:06