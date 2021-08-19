В Мукачево 19-летняя девушка спрыгнула с многоэтажки и оставила таинственную записку

В городе Мукачево, что на Закарпатье, трагически погибла 19-летняя девушка. Она спрыгнула с крыши многоэтажки.

Трагедию местному изданию 18 августа подтвердили в полиции. По непроверенным данным, СМИ предполагают, что девушка была беременной и страдала от неразделенной любви.

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Девушка спрашивала о многоэтажке с открытой крышей

Девушка спрыгнула с крыши многоэтажки. Местное издание "Mukachevo.net" сообщило, что трагедия произошла в микрорайоне города "Росвигово". Медики вызвали полицию и сообщили о теле девушки ориентировочно в 14:30. Она погибла от травм.

Выяснили, что погибшая-19-летняя жительница Мукачево Анастасия. Девушка работала мастером маникюра.

Знакомые утверждают, что она всегда была позитивной и с хорошим настроением. Они не могут понять, как девушка могла так поступить.

Знакомые говорят, что девушка всегда была в хорошем настроении / Скриншот "Первый"

Впоследствии другая знакомая рассказала, что накануне Анастасия спрашивала у нее, где в городе есть многоэтажка с открытой крышей.



19-летняя Анастасия спрашивала знакомую, где в городе есть открытая крыша / Скриншот "Первый"

Незадолго до гибели девушка публиковала в Инстаграме фото с подписью: "если ты любишь кого-то по-настоящему, то просто не будешь замечать других".

Предполагают, что девушка погибла из-за неразделенной любви / Скриншот "первый"

В последней сториз в Инстаграме Анастасия опубликовала стихотворение, где говорится о неразделенной любви. Это было всего за несколько часов до трагедии.

Последняя сториз девушки в Инстаграм / Скриншот "Первый"

В полиции Закарпатья рассказали, что на месте трагедии нашли предсмертную записку. Однако не рассказали ее содержание.

Правоохранители открыли уголовное производство. Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Содержание предсмертной записки: вероятно, девушка была беременной

В сети начали публиковать якобы содержимое предсметрой записки. Издание "РБК-Украина" сообщило, что в сети ходят слухи якобы девушка была беременной, а в записке написала: "Ты будешь мучиться хуже, чем я. Ты убил меня и наше маленькое чудо".

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