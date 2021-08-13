Очевидцы рассказали, что пострадавший вошел в собор, облил себя жидкостью и поджег зажигалкой. К счастью, работники собора сумели оперативно потушить пламя.
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Мужчина выжил. Когда он очнулся, то попросил позвонить архангелу Михаилу. Деталей о самочувствии пострадавшего пока не обнародуют.
Мужчина поджег себя в соборе: смотрите видео 18+
Самоподжоги в Украине: последние новости
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