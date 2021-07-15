Они были пьяными – отдыхали вместе. Парню уже 24, поэтому после инцидента ему выписали админку за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения, хоть он и спас девушке жизнь.
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Получила незначительные ожоги
Пострадавшая не успела обгореть. Девушка получила незначительные ожоги. На ее родителей также составили админпротокол за то, что допустили такое.
В полиции обращаются ко всем родителям.
Психика молодого человека лишь начинает формироваться, поэтому первые разочарования, которые случаются со вчерашними детьми сопровождаются настоящей драмой. Именно поэтому подростки иногда прибегают к попыткам суицида и разного рода зависимостям. Главная задача родителей и родственников – помочь, предостеречь и проявить поддержку,
– пишут на странице Киевской полиции.
Другие случаи
- Под Днепром 13-летняя девочка наглоталась таблеток. Также это сделал ее парень. Это произошло из-за конфликта, который у них возник.
- Из окна 7 этажа общежития на улице Лисинецкой выпала 17-летняя девушка. Студентка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. Она погибла на месте.