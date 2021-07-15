Вони були п’яними – відпочивали разом. Хлопцю вже 24, тому після інциденту йому виписали адмінку за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння, хоч він й врятував дівчині життя.
Ще один інцидент Тонули у коловороті: на Львівщині відважний чоловік врятував 2 жінок та дитину – фото
Отримала незначні опіки
Постраждала не встигла обгоріти. Дівчина отримала незначні опіки. На її батьків також склали адмінпротокол – за те, що допустили таке.
В поліції звертаються до всіх батьків.
Психіка молодої людини лише починає формуватися, тому перші розчарування, які трапляються з вчорашніми дітьми супроводжуються справжньою драмою. Саме тому підлітки іноді вдаються до спроб суїциду та різного роду залежностей. Найголовніше завдання батьків та родичів – допомогти, зарадити та проявити підтримку,
– пишуть на сторінці Київської поліції.
Інші випадки
- Під Дніпром 13-річна дівчина наковталася пігулок. Також це зробив її хлопець. Це сталося через конфлікт, який у них виник.
- З вікна 7 поверху гуртожитку на вулиці Лисинецькій випала 17-річна дівчина. Студентка отримала травми, які були несумісні з життям. Вона загинула на місці.