Командувача НАТО з трансформації П'єр Вандьє вважає, що Альянс повинен мати у власному арсеналі далекобійне озброєння, щоб відповідати на загрозу нової російської гіперзвукової балістичної ракети "Орешник". Про це пише 24 Канал із посиланням на Defense News.

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Європа повинна відповідати

За його словами, Європа повинна відповідати на такі удари Росії, адже стабільність – це саме здатність відповідати.

Якщо Росія має засоби для удару по Європі на глибині 2 000 кілометрів, ви повинні бути здатні відповісти. Стримування – це спосіб чинити тиск на ворога до того, як він дійде до вас,

– пояснив свою позицію Вандьє.

Він вважає, що ворог повинен думати про наслідки своїх дій до того, як їх вчинить.

Генерал НАТО також переконаний, що Європа не зможе розв'язати проблему загрози лише шляхом створення оборонної системи, подібної до "Залізного купола", адже континент надто великий.

Вандьє також наголосив, що за останні чотири – п'ять років значна частина механізмів забезпечення стабільності, які розробили після завершення холодної війни, втратили свою ефективність.