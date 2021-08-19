У Мукачеві 19-річна дівчина зістрибнула з багатоповерхівки та залишила таємничу записку

У місті Мукачево, що на Закарпатті, трагічно загинула 19-річна дівчина. Вона зістрибнула з даху багатоповерхівки.

Трагедію місцевому виданню 18 серпня підтвердили у поліції. На неперевіреними даними, ЗМІ припускають, що дівчина була вагітною й страждала від нерозділеного кохання.

Читайте також Колишня дружина Емінема намагалась вчинити самогубство

Дівчина запитувала про багатоповерхівку з відкритим дахом

Дівчина зістрибнула з даху багатоповерхівки. Місцеве видання "Mukachevo.net" повідомило, що трагедія трапилась у мікрорайоні міста "Росвигово". Медики викликали поліцію та повідомили про тіло дівчини орієнтовно о 14:30. Попередньою відомо, що жінка стрибнула з даху 9 поверху. Вона загинула від травм.

З'ясували, що загибла – 19-річна мукачівка Анастасія. Дівчина працювала майстром манікюру.

Знайомі стверджують, що вона завжди була позитивною та з хорошим настроєм. Вони не можуть зрозуміти, як дівчина могла так вчинити.



Знайомі кажуть, що дівчина завжди була в хорошому настрої / Скриншот "Перший"

Згодом інша знайома розповіла, що напередодні Анастасія запитувала в неї, де у місті є багатоповерхівка з відкритим дахом.



19-річна Анастасія запитувала знайому, де у місті є відкритий дах / Скриншот "Перший"

Незадовго до загибелі дівчина публікувала в інстаграмі фото з підписом: "Якщо ти кохаєш когось по-справжньому, то просто не помічатимеш інших".



Припускають, що дівчина загинула через нерозділене кохання / Скриншот "Перший"

У останній сторіз в інстаграмі Анастасія опублікувала вірш, де мовиться про нерозділене кохання. Це було всього за кілька годин до трагедії.



Остання сторіз дівчини в інстаграм / Скриншот "Перший"

У поліції Закарпаття розповіли, що на місці трагедії знайшли передсмертну записку. Проте не розповіли її зміст.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Усі обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.

Зміст передсмертної записки: ймовірно, дівчина була вагітною

У мережі почали публікувати нібито вміст передсметрої записки. Видання "РБК-Україна" повідомило, що у мережі ширяться чутки нібито дівчина була вагітною, а в записці написала: "Ти будеш мучитися гірше, ніж я. Ти вбив мене і наше маленьке диво".

Останні трагедії в Україні та світі