В Мукачево в кафе возникла стрельба: раненых госпитализировали
Источник:"Суспільне"
В Мукачево, что на Закарпатье, 7 ноября произошла стрельба в кафе. Погибших, к счастью, нет, однако есть двое раненых.
Пострадавших с огнестрельными ранениями привезли в Мукачевскую районную больницу. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан. Это произошло около 3:00.
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Что известно о раненых
Раненым мужчинам по 27 и 28 лет. Один получил ранение в легкие. Он находится в реанимации, состояние тяжелое. Другого ранили в плечо под лопатку. Его состояние – средней степени тяжести.
Как пишет Mukachevo.net, личности травмированных уже установили. Они оба живут в Мукачево.
Раненые не дают показания
Мужчины не хотят пока давать правоохранителям показания. Поэтому обстоятельства дела еще выясняют.
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