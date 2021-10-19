Масла в огонь добавляло и то, что стрелок был пьян. Успокаивать мужчину пришлось сотрудникам охранного агентства.

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Мужчина стрелял в воздух

Отдыхающий начал словесный конфликт с работником туркомплекса, однако словесные замечания и просьбы быть вежливым в общественных местах не были адекватно восприняты.

Указанное лицо в состоянии алкогольного опьянения, впоследствии вернулось с огнестрельным оружием и, угрожая им, осуществило несколько выстрелов в воздух,

– сообщается на странице охранного агентства "Тигр".

К счастью, горе-стрелка быстро обезоружили и задержали еще до приезда полиции. После задержания мужчины передали оперативно-следственной группе одного из подразделений Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел на курорте Мигово, что в 60 километрах от Черновцов. Стрелок мог представлять реальную опасность, ведь вокруг было много людей, в том числе дети.



На Буковине задержали стрелка / Фото охранного агентства "Тигр"

Полный текст публикации охранного агентства "Тигр":

Недавно один из отдыхающих, который, как говорят в народе "принял" и был в состоянии алкогольного опьянения, начал словесный конфликт с работником туркомплекса, в обязанности которого как раз входит обеспечение комфортного, безопасного отдыха всех посетителей. Однако, словесные замечания и просьбы быть вежливым и соблюдать элементарные правила поведения в общественных местах не были адекватно восприняты пьяным отдыхающим. Указанное лицо в состоянии алкогольного опьянения, впоследствии вернулось с огнестрельным оружием и, угрожая им, осуществило несколько выстрелов в воздух.

Несмотря на неадекватное поведение мужчины и реальную опасность окружающим людям, среди которых были и дети, горе-стрелок был быстро и профессионально обезоружен и задержан до приезда полиции. В дальнейшем правонарушитель и огнестрельное оружие, из которого он стрелял, установленным образом были переданы оперативно-следственной группе одного из подразделений Национальной полиции Украины для осуществления дальнейших следственных действий.

Указанный случай четко указывает на насущную необходимость наличия профессиональной охраны не только в повседневной жизни, но и во время отдыха в общественных местах.