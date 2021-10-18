Случай произошел в поселке Сарс возле Перми. В соцсети сразу же появились фото и подробности с места происшествия.

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Стрелка остановила директор

Как сообщают в телеграм-канале, стрельбу устроил 12-летний парень. Он украл у отца ружье "Сайга" и, не скрывая, пришел в школу. Первой кого он встретил, была его сестра. Девочке он приказал идти домой. Далее он начал стрелять: он попал только в двери и потолок.



Пуля пробила стекло в двери в коридоре / Фото из телеграма 112

Поговорить с шестиклассником-стрелком вышла директор школы. Именно ей удалось уговорить парня сложить оружие. Впоследствии в учебное заведение приехала полиция.

Во время стрельбы есть один пострадавший – мальчик получил ранения от осколков стекла, в которое выстрелил школьник.

"Бог подсказал, что делать"

Полиции шестиклассник объяснил: хотел разобраться с одноклассниками и учителями. Ночью ему якобы приснился Бог, который подсказал, что делать.

Парня в школе характеризуют положительно. На учете он не стоял, семья у него благополучная.

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