Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Грэма на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

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"Мы не можем допустить ситуации, как в Афганистане"

Грэм считает, что подписанием соглашения о редкоземельных металлах можно ускорить окончание войны.

Вооружим Украину, подпишем соглашение о редкоземельных металлах. Если мы подпишем это соглашение, Путин проиграет,

– сказал сенатор.

Он отметил, что если так будет, то будут защищаться интересы США.

"Мы не можем допустить ситуации, как в Афганистане. Надо такие гарантии безопасности, при которых Путин больше не нападет", – добавил сенатор США.

Грэм предлагает взять Украину в НАТО. Он отметил, если это сейчас невозможно, то нужно гарантировать вступление в случае повторного нападения.

"Я надеюсь, что война закончиться раньше или позже. И потом не начнется снова. Я надеюсь, она закончится так, чтобы не было третьего вторжения в Украину... Я думаю, что Путину надо будет дать знать, что если он снова это сделает, то они (украинцы – 24 Канал) пойдут в НАТО очень быстро", – сказал американский сенатор.