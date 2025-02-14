Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Грэма на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.
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"Мы не можем допустить ситуации, как в Афганистане"
Грэм считает, что подписанием соглашения о редкоземельных металлах можно ускорить окончание войны.
Вооружим Украину, подпишем соглашение о редкоземельных металлах. Если мы подпишем это соглашение, Путин проиграет,
– сказал сенатор.
Он отметил, что если так будет, то будут защищаться интересы США.
"Мы не можем допустить ситуации, как в Афганистане. Надо такие гарантии безопасности, при которых Путин больше не нападет", – добавил сенатор США.
Грэм предлагает взять Украину в НАТО. Он отметил, если это сейчас невозможно, то нужно гарантировать вступление в случае повторного нападения.
"Я надеюсь, что война закончиться раньше или позже. И потом не начнется снова. Я надеюсь, она закончится так, чтобы не было третьего вторжения в Украину... Я думаю, что Путину надо будет дать знать, что если он снова это сделает, то они (украинцы – 24 Канал) пойдут в НАТО очень быстро", – сказал американский сенатор.