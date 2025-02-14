Зеленский отметил, что альтернативой членству в НАТО может быть только "НАТО в Украине". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

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США не хотели видеть Украину в НАТО

Я никогда не слышал во время разговоров, что мы будем в НАТО. Никогда. И это не вопрос к Трампу. Это вопрос к политике США,

– сказал президент.

Впрочем, он добавил, что это не означает, что Украина не изменит эту политику.

"Хорошо, если НАТО не сегодня, мы спросим завтра. Алде давайте тогда поговорим о сегодня, какие альтернативы?" – вспоминает свой разговор с Байденом Зеленский.

Зеленский считает, что без НАТО только собственная большая мощная армия способна защитить Украину. Она в конце концов может быть полезна и для НАТО, если Украина станет частью Альянса.

"Это будет означать, что нам надо укреплять нашу армию, вдвое повысить количество солдат. Нам надо более 200 бригад... В России 220 реальных бригад и они вдвое больше нас сегодня", – сказал президент.