Зеленський зазначив, що альтернативою членству у НАТО може бути лише "НАТО в Україні". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції.

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США не хотіли бачити Україну в НАТО

Я ніколи не чув під час розмов, що ми будемо в НАТО. Ніколи. І це не питання до Трампа. Це питання до політики США,

– сказав президент.

Втім, він додав, що це не означає, що Україна не змінить цю політику.

"Добре, якщо НАТО не сьогодні, ми спитаємо завтра. Алде давайте тоді поговоримо про сьогодні, які альтернативи?" – пригадує свою розмову з Байденом Зеленський.

Зеленський вважає, що без НАТО лише власна велика потужна армія здатна захистити Україну. Вона зрештою може бути корисна і для НАТО, якщо Україна стане частиною Альянсу.

"Це означитиме, що нам треба зміцнювати нашу армію, вдвічі підвищити кількість солдатів. Нам треба більше 200 бригад… У Росії 220 реальних бригад і вони вдвічі більші за нас сьогодні", – сказав президент.