У Мукачеві в кафе виникла стрілянина: поранених госпіталізували

7 листопада 2021 , 16:29
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Джерело:

"Суспільне"

У Мукачеві, що на Закарпатті, 7 листопада сталась стрілянина в кафе. Загиблих, на щастя, немає, однак є двоє поранених.

Постраждалих з вогнепальними пораненнями привезли до Мукачівської районної лікарні. Про це розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан. Це сталось близько 3:00.

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Що відомо про поранених

Пораненим чоловікам по 27 та 28 років. Один зазнав поранення у легені. Він перебуває у реанімації, стан – важкий. Іншого поранили у плече під лопатку. Його стан – середнього ступеня важкості.

Як пише Mukachevo.net, особи травмованих вже встановили. Вони обоє живуть у Мукачеві.

Поранені не дають свідчення

Чоловіки не хочуть наразі давати правоохоронцям свідчення. Тому обставини справи ще з'ясовують.

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Автор: Ольга Музика