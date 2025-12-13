Укр Рус
Чоловіки 18–60 років за кордоном зможуть автоматично ставати на облік
13 декабря, 17:03
3

Мужчины 18–60 лет за рубежом смогут автоматически становиться на учет

Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • Кабинет Министров Украины запустил экспериментальный проект, предусматривающий автоматическую постановку на воинский учет мужчин 18–60 лет, находящихся за рубежом.
  • Для этого не нужно проходить ВВК или обращаться в ТЦК.

В Минобороны ввели некоторые изменения, связанные с постановкой на учет. Новации касаются и мужчин за рубежом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

Что изменится для мужчин за рубежом?

Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске нового экспериментального проекта. Он предусматривает автоматическую постановку на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Как пояснили в МО, это решение уменьшает бюрократию и упрощает процедуру для граждан и ТЦК. Отныне часть людей будет становиться на воинский учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок.

На воинский учет автоматически будут ставить:

  • мужчин, которые не стали на учет в 17 лет (они автоматически получают статус призывника с момента 18-летия);
  • мужчин в возрасте 18–60 лет, которые находятся за рубежом.

Относительно последних, то это будет происходить во время получения или обмена паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Посещать ТЦК и СП или проходить ВВК для этого не нужно.

Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, объяснила: изменения стали возможными благодаря обмену данными между различными структурами и реестрами.

"Мы наладили обмен данными между Минобороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже имеет все необходимые данные", – прокомментировала она.

Что еще нового от Минобороны?

  • 10 декабря появилось кое-что новое в Резерв+. В частности, это анонсированное фото владельца электронного документа. Также электронный документ в Резерв+ становится основным для военнообязанных.

  • Те, кто не имеет возможности всегда пользоваться электронным документом, может носить бумажную версию. Ее можно распечатать самостоятельно, загрузив PDF в Резерв+ или на портале Дія, или получить в ТЦК и СП, где документ сформируют в электронном виде и предоставят распечатку.

  • Министерство цифровой трансформации вместе с Минобороны работает над 8 приоритетными направлениями цифровизации обороны. В планах – запустить после 22 декабря новый этап развития Армия + и не только это.