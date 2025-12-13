Чоловіки 18–60 років за кордоном зможуть автоматично ставати на облік
- Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт, що передбачає автоматичне взяття на військовий облік чоловіків 18–60 років, які перебувають за кордоном.
- Для цього не потрібно проходити ВЛК чи звертатися в ТЦК.
В Міноборони запровадили деякі зміни, пов'язані з постановкою на облік. Новації стосуються і чоловіків за кордоном.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.
Що зміниться для чоловіків за кордоном?
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту. Він передбачає автоматичне взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Як пояснили в МО, це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК. Відтепер частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок.
На військовий облік автоматично ставитимуть:
- чоловіків, які не стали на облік у 17 років (вони автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя);
- чоловіків віком 18–60 років, які перебувають за кордоном.
Щодо останніх, то це відбуватиметься під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК для цього не потрібно.
Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, пояснила: зміни стали можливими завдяки обміну даними між різними структурами та реєстрами.
"Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов'язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані", – прокоментувала вона.
Що ще нового від Міноборони?
10 грудня з'явилося дещо нове у Резерв+. Зокрема, це анонсоване фото власника електронного документа. Також електронний документ у Резерв+ стає основним для військовозобов'язаних.
Ті, хто не має можливості завжди користуватись електронним документом, може носити паперову версію. Її можна роздрукувати самостійно, завантаживши PDF у Резерв+ або на порталі Дія, чи отримати у ТЦК та СП, де документ сформують в електронному вигляді та нададуть роздруківку.
Міністерство цифрової трансформації разом з Міноборони працює над 8 пріоритетними напрямами цифровізації оборони. У планах – запустити після 22 грудня новий етап розвитку Армія+ і не тільки це.