В Киеве мужчина напал на детей с ножом: одного из мальчиков госпитализировали

В Киеве ищут мужчину, который напал на детей. Одному из мальчиков нападавший порвал футболку, а другого ударил ножом.

Ребенок был госпитализирован. В настоящее время правоохранители принимают меры по задержанию подозреваемого.

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Мужчина набросился на мальчиков с ножом

Около 17:00 9 сентября на улице Милютенко два мальчика в возрасте 10 и 11 лет играли и пытались построить палатку. В этот момент к ним подошел незнакомец и предложил помощь.

Когда дети отказались, мужчина на них напал: одному порвал футболку, а другому нанес ножевое ранение руки и скрылся. Ребенок был госпитализирован врачами. В настоящее время принимаются меры по задержанию злоумышленника,

– сообщили в полиции Киева.

К розыску привлекли:

личный состав Деснянского управления полиции,

оперативников уголовного розыска столичного главка,

патрульных полицейских

Всех, кто стал свидетелем преступления, просят обратиться в полицию, чтобы помочь правоохранителям задержать злоумышленника.

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В Великобритании напали на украинских детей

В полиции Великобритании недавно рассказали, что 3 сентября к одному 15-летнему и двум 13-летним ребятам подошла группа из 8 молодых людей в темной одежде. После этого началась стычка, в результате которой:

один из 13-летних парней получил ножевое ранение,

другой – имел рваные раны на одном ухе,

15-летний парень получил удар кулаком.

Правоохранители заверили, что они уже проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти ответственных за нападение на Ниддри Мэйнс-роуд в Эдинбурге. Британские полицейские также разыскивают свидетелей этого события.

Мы обращаемся за подробной информацией о группе молодых людей, одетых в темную одежду. Любая информация может помочь нам в установлении лиц, ответственных за эти нападения,

– отметил детектив-инспектор Кит Фэйрбейрн.

После инцидента украинских мальчиков отправили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.