В Киеве мужчина напал на детей с ножом: одного из мальчиков госпитализировали
Источник:полиция Киева
В Киеве ищут мужчину, который напал на детей. Одному из мальчиков нападавший порвал футболку, а другого ударил ножом.
Ребенок был госпитализирован. В настоящее время правоохранители принимают меры по задержанию подозреваемого.
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Мужчина набросился на мальчиков с ножом
Около 17:00 9 сентября на улице Милютенко два мальчика в возрасте 10 и 11 лет играли и пытались построить палатку. В этот момент к ним подошел незнакомец и предложил помощь.
Когда дети отказались, мужчина на них напал: одному порвал футболку, а другому нанес ножевое ранение руки и скрылся. Ребенок был госпитализирован врачами. В настоящее время принимаются меры по задержанию злоумышленника,
– сообщили в полиции Киева.
К розыску привлекли:
- личный состав Деснянского управления полиции,
- оперативников уголовного розыска столичного главка,
- патрульных полицейских
Всех, кто стал свидетелем преступления, просят обратиться в полицию, чтобы помочь правоохранителям задержать злоумышленника.
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В Великобритании напали на украинских детей
В полиции Великобритании недавно рассказали, что 3 сентября к одному 15-летнему и двум 13-летним ребятам подошла группа из 8 молодых людей в темной одежде. После этого началась стычка, в результате которой:
- один из 13-летних парней получил ножевое ранение,
- другой – имел рваные раны на одном ухе,
- 15-летний парень получил удар кулаком.
Правоохранители заверили, что они уже проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти ответственных за нападение на Ниддри Мэйнс-роуд в Эдинбурге. Британские полицейские также разыскивают свидетелей этого события.
Мы обращаемся за подробной информацией о группе молодых людей, одетых в темную одежду. Любая информация может помочь нам в установлении лиц, ответственных за эти нападения,
– отметил детектив-инспектор Кит Фэйрбейрн.
После инцидента украинских мальчиков отправили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.