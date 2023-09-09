У Києві чоловік напав на дітей з ножем: одного з хлопчиків госпіталізували

У Києві шукають чоловіка, який напав на дітей. Одному з хлопчиків нападник порвав футболку, а іншого – вдарив ножем.

Дитину госпіталізували. Наразі правоохоронці вживають заходів щодо затримання підозрюваного.

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Чоловік накинувся на хлопчиків з ножем

Близько 17:00 9 вересня на вулиці Мілютенка двоє хлопчиків віком 10 та 11 років гралися та намагалися звести намет. У цей момент до них підійшов незнайомець та запропонував допомогу.

Коли діти відмовились, чоловік на них напав: одному порвав футболку, а іншому завдав ножового поранення руки та втік. Дитину госпіталізували лікарі. На цей час вживаються заходи щодо затримання зловмисника,

– повідомили у поліції Києва.

До розшуку залучили:

особовий склад Деснянського управління поліції,

оперативників карного розшуку столичного главку,

патрульних поліцейських.

Усіх, хто став свідком злочину, просять звернутися до поліції, аби допомогти правоохоронцям затримати зловмисника.

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У Великій Британії напали на українських дітей

У поліції Великої Британії нещодавно розповіли, що 3 вересня до одного 15-річного і двох 13-річних хлопців підійшла група з 8 молодиків у темному одязі. Після цього почалася сутичка, внаслідок якої:

один з 13-річних хлопців зазнав ножового поранення,

інший – мав рвані рани на одному вусі,

15-річний юнак отримав удар кулаком.

Правоохоронці запевнили, що вони вже перевіряють записи з камер відеонагляду, щоб знайти відповідальних за напад на Ніддрі Мейнс-роуд в Единбурзі. Британські поліцейські також розшукують свідків цієї події.

Ми звертаємося за детальною інформацією про групу молодих людей, які були одягнені в темний одяг. Будь-яка інформація може допомогти нам у встановленні осіб, відповідальних за ці напади,

– зазначив детектив-інспектор Кіт Фейрбейрн.

Після інциденту українських хлопчиків відправили в лікарню, де надали усю необхідну медичну допомогу.