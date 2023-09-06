Британські правоохоронці зазначили, що цей напад скоїли на расовому ґрунті. Усім постраждалим дітям надали всю необхідну медичну допомогу.

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На українських дітей у Британії напали

У поліції Великої Британії наголосили, що один 15-річний і двоє 13-річних хлопців постраждали після того, як 3 вересня ввечері до них підійшла група молодих людей у темному одязі. Всього їх було близько восьми осіб.

Після цього почалася сутичка, внаслідок якої один з 13-річних хлопців отримав ножове поранення, інший мав рвані рани на одному вусі, а 15-річний юнак отримав удар кулаком.

Правоохоронці запевнили, що вони вже перевіряють записи з камер відеонагляду, щоб знайти відповідальних за напад на Ніддрі Мейнс-роуд в Единбурзі. Британські поліцейські також розшукують свідків цієї події.

Про напад на українських дітей висловився детектив-інспектор Кіт Фейрбейрн. Він попросив громадськість зв'язатися з поліцією і поділитися будь-якою інформацією, яку вони можуть мати.

Ми звертаємося за детальною інформацією про групу молодих людей, які були одягнені в темний одяг. Будь-яка інформація може допомогти нам у встановленні осіб, відповідальних за ці напади,

– сказав він.

Після інциденту українських хлопчиків відправили в лікарню, де надали необхідну медичну допомогу. У поліцію звернулися з питанням побиття українців уже в понеділок 4 вересня.

Нещодавно інцидент з дитиною з України трапився в Німеччині