Британские правоохранители отметили, что это нападение совершили на расовой почве. Всем пострадавшим детям была оказана вся необходимая медицинская помощь.
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На украинских детей в Британии напали
В полиции Великобритании подчеркнули, что один 15-летний и два 13-летних парня пострадали после того, как 3 сентября вечером к ним подошла группа молодых людей в темной одежде. Всего их было около восьми человек.
После этого началась стычка, в результате которой один из 13-летних парней получил ножевое ранение, другой получил рваные раны на одном ухе, а 15-летний юноша получил удар кулаком.
Правоохранители заверили, что они уже проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти ответственных за нападение на Ниддри Мэйнс-роуд в Эдинбурге. Британские полицейские также разыскивают свидетелей этого события.
О нападении на украинских детей высказался детектив-инспектор Кит Фэйрбейрн. Он попросил общественность связаться с полицией и поделиться любой информацией, которую они могут получить.
Мы обращаемся за подробной информацией о группе молодых людей, одетых в темную одежду. Любая информация может помочь нам в установлении лиц, ответственных за эти нападения,
– сказал он.
После инцидента украинских мальчиков отправили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. В полицию обратились с вопросом избиения украинцев уже в понедельник, 4 сентября.
Недавно инцидент с ребенком из Украины произошел в Германии
- В Германии стало известно, что в Нижней Саксонии мужчина напал на группу украинских детей. Да, он опрокинул 10-летнего украинца через перила в канал.
- Впоследствии выяснилось, что этот мужчина был поклонником "русского мира". Он напал на детей, потому что те разговаривали на украинском, что его возмущало.
- На этот инцидент отреагировало посольство Украины в Германии. В частности, консульство обратилось к немецким правоохранителям чтобы детально выяснить все обстоятельства, расследовать преступление и наказать виновных.