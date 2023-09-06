Британские правоохранители отметили, что это нападение совершили на расовой почве. Всем пострадавшим детям была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Интересно Учиться за границей будет легче: правительство кардинально уменьшило нагрузку на школьников

На украинских детей в Британии напали

В полиции Великобритании подчеркнули, что один 15-летний и два 13-летних парня пострадали после того, как 3 сентября вечером к ним подошла группа молодых людей в темной одежде. Всего их было около восьми человек.

После этого началась стычка, в результате которой один из 13-летних парней получил ножевое ранение, другой получил рваные раны на одном ухе, а 15-летний юноша получил удар кулаком.

Правоохранители заверили, что они уже проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти ответственных за нападение на Ниддри Мэйнс-роуд в Эдинбурге. Британские полицейские также разыскивают свидетелей этого события.

О нападении на украинских детей высказался детектив-инспектор Кит Фэйрбейрн. Он попросил общественность связаться с полицией и поделиться любой информацией, которую они могут получить.

Мы обращаемся за подробной информацией о группе молодых людей, одетых в темную одежду. Любая информация может помочь нам в установлении лиц, ответственных за эти нападения,

– сказал он.

После инцидента украинских мальчиков отправили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. В полицию обратились с вопросом избиения украинцев уже в понедельник, 4 сентября.

Недавно инцидент с ребенком из Украины произошел в Германии