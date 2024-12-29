Ильхам Алиев жестко высказался в адрес россиян. Он убежден: именно Россия виновата в катастрофе, поэтому должна извиниться и выплатить компенсацию. А вот Кремль хочет замять инцидент и выдвигает глупые версии развития событий в Актау.

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Россияне возмущены "дружбой народов" и забросали Алиева "помидорами"

Конечно, им не понравились слова Алиева относительно вины России в катастрофе. Поэтому они обвиняют президента Азербайджана.

Например, цинично называют его "пастухом, который разбирается только в помидорах". В январе – апреле из Азербайджана в Россию экспортировали томатов на более 68 тысяч долларов. Это почти на треть больше, чем в 2023 году. Почти все помидоры, выращенные в Азербайджане, экспортируют в Россию. Для россиян они являются своеобразным брендом. И, очевидно, поводом для пренебрежения. А также для бессмысленных заявлений.

Вот она, дружба народов и попытки быть хорошим для тех, кто хочет тебя уничтожить,

– такой абсурдный комментарий появился в одной из соцсетей.

Каким образом Азербайджан хочет уничтожить Россию – не известно.

Интересно, что некоторые из комментаторов предупредил: не стоит так делать, потому что "фруктов у нас немного, цены на них могут подскочить так же, как и на яйца". Ведь Азербайджан поставляет россиянам не только помидоры, но и очень много фруктов. Но экспортеры понесли большие потери из-за обвала рубля.

Обратите внимание! Некоторые российские "военные эксперты" долго искали "украинский след" в авиакатастрофе. И наконец нашли. Киев якобы хотел помешать улучшению отношений Москвы и Баку и "знал, какая траектория будет у самолета, когда он появится".

Россияне опустились и до непосредственных угроз гражданам Азербайджана, которые живут в их стране. В частности, призвали провести рейды "для профилактики" против азербайджанских бизнесменов в России. Мол, тогда Алиев был бы более умеренным в своих заявлениях.

А еще предложили судам принять решение о высылке азербайджанских специалистов из России.

Все эти заявления россиян, конечно же, просто пшик в соцсетях, который не имеет юридической силы. Но они прекрасно демонстрируют общественные настроения. Жители России считают, что им можно заявлять что угодно, а вот другим – нельзя.