Ільхам Алієв жорстко висловився на адресу росіян. Він переконаний: саме Росія винна у катастрофі, тож має вибачитися та виплатити компенсацію. Натомість Кремль хоче зам'яти інцидент і висуває дурні версії розвитку подій в Актау.

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Росіяни обурені "дружбою народів" і закидали Алієва "помідорами"

Звісно, їм не сподобалися слова Алієва стосовно провини Росії у катастрофі. Тож вони звинувачують президента Азербайджану.

Наприклад, цинічно називають його "пастухом, який розбирається тільки в помідорах". В січні – квітні з Азербайджану до Росії експортували томатів на понад 68 тисяч доларів. Це майже на третину більше, ніж у 2023 році. Майже всі помідори, вирощені в Азербайджані, експортують у Росію. Для росіян вони є своєрідним брендом. І, вочевидь, приводом для погорди. А також для безглуздих заяв.

Ось вона, дружба народів і намагання бути хорошим для тих, хто хоче тебе знищити,

– такий абсурдний коментар з'явився в одній із соцмереж.

Яким чином Азербайджан хоче знищити Росію – не відомо.

Цікаво, що дехто з коментаторів попередив: не варто так робити, бо "фруктів у нас небагато, ціни на них можуть підскочити так само, як і на яйця". Адже Азербайджан постачає росіянам не тільки помідори, але й дуже багато фруктів. Та експортери зазнали великих втрат через обвал рубля.

Зверніть увагу! Деякі російські "воєнні експерти" довго шукали "український слід" в авіакатастрофі. І нарешті знайшли. Київ нібито хотів завадити покращенню стосунків Москви та Баку і "знав, яка траєкторія буде в літака, коли він з'явиться".

Росіяни опустилися і до безпосередніх погроз громадянам Азербайджану, які живуть у їхній країні. Зокрема, закликали провести рейди "для профілактики" проти азербайджанських бізнесменів у Росії. Мовляв, тоді Алієв був би поміркованіший у своїх заявах.

А ще запропонували судам ухвалити рішення про вислання азербайджанських спеціалістів із Росії.

Усі ці заяви росіян, звісно ж, просто пшик у соцмережах, який не має юридичної сили. Але вони чудово демонструють суспільні настрої. Жителі Росії вважають, що їм можна заявляти будь-що, а от іншим – зась.