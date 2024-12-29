Новые правила вступают в силу 1 января 2025 года, передает 24 Канал. Интересно, что такое решение связано не только с авиакатастрофой.

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Почему Азербайджан ужесточил правила пребывания для россиян

Изменения анонсировали еще 28 декабря. Они пока касаются только правил временного пребывания в стране для граждан России.

С 1 января граждане России, прибывающие в Азербайджан в безвизовом порядке, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.

Новация касается и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России.

Ранее граждане России могли без конца прибегать к нехитрой схеме: находиться в Азербайджане без визы до 90 дней, затем выезжать из страны, возвращаться и легально находиться в Азербайджане еще 90 дней. Теперь же "лавочку" прикрыли.

Баку заявил, что будет руководствоваться принципами паритета и взаимности в вопросах временного пребывания и миграции. Ведь 26 декабря российский МИД сообщил: с 2025 года иностранцы в России могут находиться без визы до 90 дней в течение календарного года, а не 180 дней, как раньше.

Российские ограничения вступают в силу с 1 января и касаются в том числе и граждан Азербайджана. Это и стало причиной ужесточения ограничений в Азербайджане.