Злоумышленнику уже сообщили о подозрении при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Голосеевской окружной прокуратуры города Киева. Преступление квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса.
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Мужчина годами насиловал собственную дочь
Согласно материалам следствия, подозреваемый после развода с женой имел возможность встречаться с малолетней дочерью.
Посещая отца по месту его жительства в Николаевской области, девочка на протяжении почти 5 лет неоднократно становилась объектом его преступных посягательств и сексуального насилия,
– рассказали в прокуратуре.
Мужчина совершал преступления с 2014 по 2019 год. Ребёнок решился рассказать обо всем маме только после переезда из Николаевской области в Киев. По результатам проведенных правоохранителями следственных действий и выводов судебно-психиатрической экспертизы факты насилия, о которых говорила девочка, подтвердились.
По ходатайству прокуратуры Голосеевский районный суд города Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему сообщили о подозрении по трем статьям:
- Сексуальное насилие совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет – от 5 до 10 лет лишения свободы;
- Совершение близкими родственниками действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста – от 5 до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такого;
- Развращение несовершеннолетних родственниками – от 5 до 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такого.
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Кратко о других подобных случаях
- В прокуратуре Днепропетровской области недавно сообщили ужасные детали изнасилования 12-летней девочки. Обидчика уже задержали. Им оказался житель Синельниковского района, ранее отбывавший наказание в тюрьме.
- В Киеве же полиция задержала журналиста, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, сотрудник СМИ хранил детскую порнографию.
- В свою очередь, в Броварах, что на Киевщине, мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку. Правоохранители уже его задержали. Оказалось, что злоумышленник – ранее судимый переселенец из Бердянска. Он являлся техническим работником в одном из местных лицеев.
- А на Закарпатье мужчина насиловал ребенка вместе с женой. Более того, отдельные эпизоды насилия они снимали на видео. Ребенок сам решился обратиться в полицию. Горе-родителей задержали.