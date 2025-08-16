В Харькове полицейский совместно с военнослужащими районного ТЦК проводили оповещение военнообязанных по поводу мобилизационных мероприятий. Во время этого мужчина напал на них с ножом.

36-летнего злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Что известно о нападении на группу оповещения в Харькове?

По данным Офиса Генпрокурора, 14 августа около 22:15 в Харькове полицейский совместно с военнослужащими районного ТЦК проводили оповещение военнообязанных. Во время этого правоохранитель подошел к мужчине для проверки документов.

Он даже не успел ничего сказать, как тот достал нож и нанес полицейскому удар в височную область. После этого нападающий поочередно ударил трех военнослужащих ТЦК: одного – ножом в голову и руку, другого – в голову и подключичную область, еще одного – в область туловища. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь в медучреждениях.

Подозреваемый сразу убежал дворами и пытался скрыться, но правоохранители оперативно установили его местонахождение. При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении.

Нападающему инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Отметим, что похожий случай ранее произошел в Одессе. В сети появилось видео драки гражданских и военнослужащих ТЦК. Сообщается, что конфликт возник из-за агрессивных действий гражданских во время проверки документов.