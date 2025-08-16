У Харкові поліцейський спільно з військовослужбовцями районного ТЦК проводили оповіщення військовозобов’язаних з приводу мобілізаційних заходів. Під час цього чоловік напав на них з ножем.

36-річного зловмисника вдалося затримати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про напад на групу оповіщення у Харкові?

За даними Офісу Генпрокурора, 14 серпня близько 22:15 у Харкові поліцейський спільно з військовослужбовцями районного ТЦК проводили оповіщення військовозобов’язаних. Під час цього правоохоронець підійшов до чоловіка для перевірки документів.

Він навіть не встиг нічого сказати, як той дістав ніж і завдав поліцейському удару у скроневу ділянку. Після цього нападник по черзі вдарив трьох військовослужбовців ТЦК: одного – ножем у голову та руку, іншого – у голову та підключичну ділянку, ще одного – в область тулуба. Наразі постраждалим надають необхідну допомогу у медзакладах.

Підозрюваний одразу втік дворами та намагався сховатися, але правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури йому повідомили про підозру.

Нападнику інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу та закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зазначимо, що схожий випадок раніше трапився в Одесі. У мережі з'явилося відео бійки цивільних і військовослужбовців ТЦК. Повідомляється, що конфлікт виник через агресивні дії цивільних під час перевірки документів.