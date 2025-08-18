17 августа в Киеве мобилизованный нанес себе ранения. В ТЦК говорят, что мужчина по неизвестным причинам начал вести себя неадекватно, кричать, угрожать другим военнообязанным и военнослужащим.

Происшествие произошло около 15 часов в одном из столичных распределительных центров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

Что известно об инциденте в распределительном центре Киева?

В ТЦК говорят, что на любые замечания мужчина не реагировал.

Как только правоохранители прибыли в распределительный центр, он забежал в ванную комнату, где разбил кружку и начал наносить себе телесные повреждения левого предплечья.

Медик прибывший на место наложил септическую тугую повязку, при этом военнообязанный продолжал кричать и угрожал продолжить наносить травмы себе и другим лицам, которые находились на сборном пункте,

– говорится в заявлении ТЦК.

Затем мобилизованного госпитализировали в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

