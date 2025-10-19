В Польше мужчина поджигал авто с украинскими номерами
- В Гдыне задержали 42-летнего мужчину за поджог автомобилей с украинскими номерами, который избран под стражу на три месяца.
- Расследование показало, что поджигатель целенаправленно выбирал украинские авто, нанеся ущерб на 262 тысячи злотых, и ему грозит до пяти лет заключения.
В польском городе Гдыня 17 октября правоохранители задержали 42-летнего мужчину. Его подозревают в серии поджогов автомобилей с украинскими номерными знаками.
Суд принял решение взять его под стражу на три месяца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польскую полицию.
Что известно о польском поджигателе украинских авто?
По данным полиции, мужчину схватили после очередного инцидента, когда в огне оказалось авто с украинской регистрацией. Во время обыска в его доме следователи обнаружили жидкости и вещества, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатых или пиротехнических смесей.
Расследование показало, что поджигатель целенаправленно выбирал транспортные средства с украинскими номерами. Впрочем, пламя часто перекидывалось и на соседние машины, принадлежавшие польским гражданам. Общие убытки оцениваются минимум в 262 тысячи злотых.
Мужчине предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества. По законам Польши ему грозит наказание до пяти лет заключения.
