У польському місті Гдиня 17 жовтня правоохоронці затримали 42-річного чоловіка. Його підозрюють у серії підпалів автомобілів із українськими номерними знаками.

Суд ухвалив рішення взяти його під варту на три місяці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на польську поліцію.

Що відомо про польського палія українських авто?

За даними поліції, чоловіка схопили після чергового інциденту, коли у вогні опинилося авто з українською реєстрацією. Під час обшуку в його помешканні слідчі виявили рідини та речовини, які могли бути використані для виготовлення вибухових або піротехнічних сумішей.

Розслідування показало, що палій цілеспрямовано обирав транспортні засоби з українськими номерами. Втім, полум’я часто перекидалося й на сусідні машини, що належали польським громадянам. Загальні збитки оцінюються щонайменше у 262 тисячі злотих.

Чоловікові висунуто обвинувачення у навмисному пошкодженні чужого майна. За законами Польщі йому загрожує покарання до п’яти років ув’язнення.

