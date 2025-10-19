У Польщі чоловік підпалював авто з українськими номерами
- У Гдині затримали 42-річного чоловіка за підпал автомобілів з українськими номерами, який обраний під варту на три місяці.
- Розслідування показало, що палій цілеспрямовано обирав українські авто, завдавши збитків на 262 тисячі злотих, і йому загрожує до п'яти років ув'язнення.
У польському місті Гдиня 17 жовтня правоохоронці затримали 42-річного чоловіка. Його підозрюють у серії підпалів автомобілів із українськими номерними знаками.
Суд ухвалив рішення взяти його під варту на три місяці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на польську поліцію.
Що відомо про польського палія українських авто?
За даними поліції, чоловіка схопили після чергового інциденту, коли у вогні опинилося авто з українською реєстрацією. Під час обшуку в його помешканні слідчі виявили рідини та речовини, які могли бути використані для виготовлення вибухових або піротехнічних сумішей.
Розслідування показало, що палій цілеспрямовано обирав транспортні засоби з українськими номерами. Втім, полум’я часто перекидалося й на сусідні машини, що належали польським громадянам. Загальні збитки оцінюються щонайменше у 262 тисячі злотих.
Чоловікові висунуто обвинувачення у навмисному пошкодженні чужого майна. За законами Польщі йому загрожує покарання до п’яти років ув’язнення.
