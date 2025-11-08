Связал одежду и выломал окно: в Тернополе с пятого этажа здания ТЦК выпал мужчина

В субботу, 8 ноября, в помещении ТЦК в Тернополе произошел инцидент. Из окна пятого этажа сорвался мужчина, которого ранее разместили в комнате отдыха для военнообязанных.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный комментарий Тернопольского областного ТЦК и СП. Пострадавшего госпитализировали.

Что известно об инциденте в Тернополе?

Военнообязанного доставили в Тернопольский ОГТЦК и СП в субботу, 8 ноября, около 00:15. Он был нарушителем военно-учетного законодательства, а также не имел отсрочки от призыва и бронирования.

В этот момент мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, что делало невозможным проведение объективных процессуальных действий по привлечению его к административной ответственности. Поэтому гражданина временно разместили в комнате отдыха военнообязанных.

Около 03:50 в санузле спального помещения, расположенного на пятом этаже здания, нарушитель самовольно демонтировал стеклопакет окна. Он связал собственную одежду и, пытаясь спуститься по нему, сорвался и упал на крышу столовой на первом этаже.

Работники ТЦК немедленно вызвали карету скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшего в реанимационное отделение Тернопольской областной клинической больницы. Ему оказали необходимую помощь, сейчас мужчина находится в стабильном состоянии.

На месте происшествия работают правоохранители. По факту инцидента проводится служебное расследование,

– говорится в сообщении.

