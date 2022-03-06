Мы не простим: Зеленский о семье, которую расстреляли оккупанты во время эвакуации в Ирпене

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не простит ни одного убийства российскими солдатами,

Об убийстве семьи Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал.

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В Ирпене была убита семья: мужчина, женщина и двое детей. Прямо на дороге, как в тире, когда они пытались просто выехать из города,

– подчеркнул Зеленский.

Целую семью! Сколько таких семей в Украине? Мы не простим, мы не забудем, подчеркнул президент.

Вечернее обращение Владимира Зеленского 6 марта: видео

Обстрел эвакуированных в Ирпене

Как известно, в воскресенье, 6 марта, из Ирпеня пытались эвакуировать мирных жителей, однако враг начал обстрел, когда люди выходили к эвакуационным автобусам, прямо из минометов. В результате погибли 8 человек, среди которых – дети.

Из-за обстрела оккупантов в Ирпене погибла целая семья / Фото с телеграма Антона Геращенко

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