Ми не пробачимо: Зеленський про родину, яку розстріляли окупанти під час евакуації в Ірпені

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не пробачить жодного вбивства російськими солдатами,

Про вбивство родину Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал.

Увага Ми знайдемо кожну сволоту, тихе місце буде хіба в могилі, – Зеленський про окупантів

Сьогодні в Ірпені було вбито родину: чоловіка, жінку і двох дітей. Прямо на дорозі, як в тирі, коли вони намагалися просто вийти з міста, щоб врятуватись,

– зазначив Зеленський.

Цілу родину! Скільки таких родин в Україні? Ми не пробачимо, ми не забудемо, наголосив президент.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського 6 березня: відео

Обстріл евакуйованих в Ірпені

Як відомо, у неділю, 6 березня, з Ірпеня намагалися евакуювати мирних жителів, однак ворог почав обстріл, коли люди виходили до евакуаційних автобусів, прямо з мінометів. Внаслідок цього загинули 8 людей, серед яких – діти.

Через обстріл окупантів в Ірпені загинула ціла сім'я / Фото з телеграму Антона Геращенка

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