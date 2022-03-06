Президент України зробив емоційну заяву під час чергового звернення до українців, повідомляє 24 канал. Він запевнив, що українці не готові пробачити навіть у прощену неділю.

До теми Зеленський звернувся до українців після 11-го дня війни з Росією

"Ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах, по наших людях", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що відповідатиме за свої дії і кожен, хто бомбив українську землю, запускав ракети, давав наказ і натискав на "пуск".

Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могили,

– додав президент.

Звернення Зеленського на 11-й день війни: дивіться відео



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