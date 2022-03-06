Президент Украины сделал эмоциональное заявление во время очередного обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Он заверил, что украинцы не готовы простить даже в прощеное воскресенье.

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"Мы не простим, мы не забудем. Мы накажем каждого, кто совершил зверства на этой войне, на нашей земле. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, по нашим людям", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что будет отвечать за свои действия и каждый, кто бомбил украинскую землю, запускал ракеты, давал приказ и нажимал на "пуск".

У вас не будет ни одного тихого места на этой земле, кроме могилы,

– добавил президент.

Обращение Зеленского на 11-й день войны: смотрите видео

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