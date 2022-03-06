Мы собрали для вас главные тезисы по обращению главы государства.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Не простим оккупантам

В воскресенье 6 марта христиане восточного обряда, к которому принадлежит большинство украинцев, праздновали Прощенное воскресенье. Однако президент подчеркнул, что эти слова, по-видимому, уже потеряли свой смысл, поскольку украинцы никогда не простят оккупанту.

Мы не простим расстрелянные жилые дома. Мы не простим ракету, которую сегодня наша противовоздушная оборона сбила над "Охмадетом". И еще более 500 таких ракет, которые ударили по нашей земле, Украине, по нашим детям. Мы не простим расстрелы безоружных людей, разрушение нашей инфраструктуры, мы не простим сотни жертв. Тысячи и тысячи страданий. И Бог не простит,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что вместо Прощенного наступит Судный день.

Россия анонсировала обстрел

Владимир Зеленский заявил, что Россия официально анонсировала массовые обстрелы военных объектов 7 марта. Глава государства отметил, что оккупантам мало жертв, и они стремятся пролить еще больше крови.

На завтра Россия официально анонсировала обстрелы нашей территории. Наши предприятия. Оборонный комплекс. Большинство – построены десятилетия назад. Еще советской властью. Построены в городах. А теперь они среди обычной городской среды. Там работают тысячи человек. Сотни тысяч – живут рядом. Это убийство. Сознательное убийство,

– заявил президент.

Однако, по словам Зеленского, ни один западный лидер не отреагировал на открытые угрозы кремля, что дает ощущение безнаказанности агрессору. Президент выразил надежду, что хотя бы завтра мир отреагирует на эти заявления.

Зеленский подчеркнул, что в нашей стране известны планы России и известно о том, какими будут приказы командования вражеским войскам. Глава государства еще раз подчеркнул, что Россию ждет трибунал.