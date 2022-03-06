Ми зібрали для вас головні тези зі звернення глави держави.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Не пробачимо окупантам

У неділю 6 березня християни східного обряду, до якого належить більшість українців, святкували Прощену неділю. Однак президент наголосив, що ці слова, мабуть, уже втратили свій сенс, оскільки українці ніколи не пробачать окупанту.

Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків. Ми не пробачимо ракету, яку сьогодні наша протиповітряна оборона збила над "Охмадитом". І ще понад 500 таких ракет, які вдарили по нашій землі, по Україні, по наших дітях. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури, ми не пробачимо сотні жертв. Тисячі й тисячі страждань. І Бог не пробачить,

– наголосив Зеленський.

Також президент зазначив, що замість Прощеного наступить Судний день.

Росія анонсувала обстріл

Володимир Зеленський завяив, що Росія офіційно анонсувала масові обстріли військових об'єктів 7 березня. Глава держави зазначив, що окупантам мало жертв і вони прагнуть пролити ще більше крові.

На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території. Наших підприємств. Оборонного комплексу. Більшість – побудовані десятиліття тому. Ще радянською владою. Побудовані у містах. А зараз вони посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей. Сотні тисяч – живуть поряд. Це вбивство. Свідоме вбивство,

– заявив президент.

Однак, за словами Зеленського, жоден західний лідер не відреагував на відкриті погрози кремля, що дає відчуття безкарності агресору. Президент висловив сподівання, що бодай завтра світ відреагує на ці заяви.

Зеленський наголосив, що нашій країні відомі плани Росії й відомо про те, якими будуть накази командування ворожим військам. Глава держави вкотре підкреслив, що на Росію чекає трибунал.

Санкцій недостатньо

Президент підкреслив, що санкцій проти Росії недостатньо. Країна-агресорка не побачила рішучості світу, а тому й далі вчиняє злочини.

Там не зрозуміли. Не відчули. Не побачили, що світ дійсно рішучий, дійсно прагне зупинити цю війну. Ви не сховаєтесь від цієї реальності. Ви не сховаєтесь від нових вбивств в Україні,

– заявив Зеленський,

Загарбники не дають "зелених коридорів"

Також глава держави не оминув того, що уже 2 дні поспіль Україна не може провести евакуацію з Маріуполя через те, що загарбники зривають домовленості про "зелений коридор".

Ми чули обіцянку – що гуманітарні коридори будуть. Їх немає. Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві. Сьогодні в Ірпені було вбито родину – чоловіка, жінку і двох дітей. Прямо на дорозі, коли вони намагалися просто вийти з міста, щоб врятуватись. Цілу родину. Скільки таких родин в Україні загинуло! Ми не пробачимо. Ми не забудемо,

– підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що кожного злочинця, кожну сволоту буде знайдено та притягнено до відповідальності. Усі, хто причетний до обстрілів та розстрілів отримають своє покарання.

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