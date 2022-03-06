Про вбивство родину Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал.

Увага Ми знайдемо кожну сволоту, тихе місце буде хіба в могилі, – Зеленський про окупантів

Сьогодні в Ірпені було вбито родину: чоловіка, жінку і двох дітей. Прямо на дорозі, як в тирі, коли вони намагалися просто вийти з міста, щоб врятуватись,

– зазначив Зеленський.

Цілу родину! Скільки таких родин в Україні? Ми не пробачимо, ми не забудемо, наголосив президент.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського 6 березня: відео

Обстріл евакуйованих в Ірпені

Як відомо, у неділю, 6 березня, з Ірпеня намагалися евакуювати мирних жителів, однак ворог почав обстріл, коли люди виходили до евакуаційних автобусів, прямо з мінометів. Внаслідок цього загинули 8 людей, серед яких – діти.

Через обстріл окупантів в Ірпені загинула ціла сім'я / Фото з телеграму Антона Геращенка

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