Мы, военные, хорошо сделаем свое дело, – главнокомандующий ВСУ

Россия продолжает удерживать возле границ Украины многотысячное войско и усиливать боевые действия на востоке. Однако в ВСУ в очередной раз заверили, что готовы максимально противодействовать врагу.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Они обменялись оценками ситуации вокруг Украины. Залужный заверил генерала Милли, что какой бы не была ситуация у наших границ, он со своими подчиненными будут защищаться.

Для нас война началась в 2014 году, и мы прошли ее горячую фазу. Мы, военные, хорошо знаем и сделаем свое дело,

– подчеркнул Залужный.

В то же время добавил, чтобы избежать больших жертв, необходимо принимать дипломатические решения.

Боевики усилили обстрелы на востоке Украины. По состоянию на 20:00 21 февраля оккупанты 59 раз нарушили режим прекращения огня.

В тот же день Владимир Путин объявил о признании "независимости" квазиреспублик на временно оккупированной территории Украины.

Ночью 22 февраля после заседания СНБО Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам. Он отметил, Украина квалифицирует действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности.

Зеленский подчеркнул, что причин для бессонной ночи нет. Якобы, если они появляются – гражданам сразу об этом сообщат.

Провел очередной телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли.

Обменялись оценками ситуации вокруг Украины. Российская Федерация продолжает удерживать возле наших границ многотысячные группировки войск, активизировала боевые действия на востоке Украины, а также операции в кибер- и информационном пространствах.

Заверил генерала Мили, что какой бы ни была эта сила у наших границ и на временно оккупированных территориях, я и мои подчиненные будем защищаться. Мы готовы максимально противодействовать врагу. Для нас война началась в 2014 году, и мы прошли ее горячую фазу. Мы, военные, хорошо знаем и сделаем свое дело. Но чтобы избежать больших жертв, необходимо принимать дипломатические решения.

I have conducted another telephone conversation with General Mark A. Milley, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America.

We have exchanged assessments of the security situation around Ukraine. The Russian Federation continues to maintain a grouping of thousands of troops near our borders, has intensified hostilities in Eastern Ukraine, as well as operations in cyber- and information space.

I assured General Milley that whatever this force was near our borders and in the temporarily occupied territories, my subordinates and I would defend. We are ready to counteract the enemy as much as possible. For us, the war began in 2014, and we went through its hot phase. We, the military, know well and will do our job. But diplomatic decisions must be made to avoid heavy casualties.