Ми, військові, добре зробимо свою справу, – головнокомандувач ЗСУ

Росія продовжує утримувати біля кордонів України багатотисячне військо та посилювати бойові дії на Сході. Однак у ЗСУ вкотре запевнили, що готові максимально протидіяти ворогу.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Вони обмінялись оцінками безпекової ситуації довкола України. Залужний запевнив генерала Міллі, що якою б не була ситуація біля наших кордонів, він зі своїми підлеглими будуть захищатися.

Для нас війна почалася у 2014 році, і ми пройшли її гарячу фазу. Ми, військові, добре знаємо і зробимо свою справу,

– наголосив Залужний.

Водночас додав, аби уникнути великих жертв, необхідно ухвалювати дипломатичні рішення.

Війна на Сході України: останні новини

Бойовики посилили обстріли на Сході України. Станом на 20:00 21 лютого окупанти 59 разів порушили режим припинення вогню.

В той же день Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" квазіреспублік на тимчасово окупованій території України.

Вночі 22 лютого після засідання РНБО Володимир Зеленський терміново звернувся до українців. Він зазначив, Україна кваліфікує дії Росії як порушення суверенітету та територіальної цілісності .

Зеленський наголосив, що причин для безсонної ночі немає. Мовляв, якщо вони з'являються – громадянам одразу про це повідомлять.

I have conducted another telephone conversation with General Mark A. Milley, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America.

We have exchanged assessments of the security situation around Ukraine. The Russian Federation continues to maintain a grouping of thousands of troops near our borders, has intensified hostilities in Eastern Ukraine, as well as operations in cyber- and information space.

I assured General Milley that whatever this force was near our borders and in the temporarily occupied territories, my subordinates and I would defend. We are ready to counteract the enemy as much as possible. For us, the war began in 2014, and we went through its hot phase. We, the military, know well and will do our job. But diplomatic decisions must be made to avoid heavy casualties.