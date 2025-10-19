Российские оккупанты продолжают наступать на Покровском направлении. Все это непрерывно продолжается уже более чем год.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий. По его словам, Силы обороны Украины держат оборону на Покровском направлении. У врага здесь действительно много потерь.

Какова ситуация на Покровском направлении?

Как отметил Цехоцкий, намерения врага не изменились. Они пытаются захватить Покровск Донецкой области. Тактика врага также фактически не изменилась.

Враг работает теми же пехотными группами. Несколько оккупантов пытаются прорываться вперед. Были попытки прорыва на мотоциклах. Все это обнуляется. И днем, и ночью мы все видим,

– сказал Цехоцкий.

Если врагу где-то удается пройти сквозь позиции, то по нему все равно продолжают работать. Это продолжается до того момента, пока оккупантов не будет уничтожено.

Ситуация на фронте: кратко