Мы всегда были Украина, – переселенка из Лисичанска об обстрелах, выезде из города и "второй" войне

Мы всегда были Украина, даже в 2014-м – это первое, что сказала нам Наталья – переселенка из Лисичанска Луганской области. Для нее и ее сына сейчас эта адская война началась во второй раз.

В 2014 году россияне уже пытались захватить их родной город. Лисичанск пробыл в оккупации три месяца, однако бежать от войны женщина с сыном не решились. Теперь атаки более циничны – российские войска обстреливают больницы, детсады, жилые дома. Местные власти объявили эвакуацию – оставаться в Лисичанске нельзя. Поэтому Наталья уехала из города на более безопасную территорию Украины. Чтобы уберечь сына, чтобы уберечь себя.

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Таких историй украинцев, под свистом российских шаров и между взрывами выехавших из своих домов, миллионы. Российская война заставила их бежать в более безопасные области. А там переселенцев принимали местные жители. Как своих, как родных. Ведь украинцы – одна большая семья.

На 24 канале мы запускаем проект СВОИ о людях, которых адская война заставила уехать из дома. Чтобы сохранить их воспоминания и рассказать миру. Эти разговоры непростые. От них сжимает грудь, но они должны быть услышаны.

СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться.

Что Россия сделала с домом Натальи – смотрите в видео

В глазах война

Чтобы хоть немного понять, что пережили убегающие от войны люди, посмотрите им в глаза. Глаза Натальи рассказали нам много: и о разрушенном доме, и страхе при жизни сына, и о разбомбленной больнице, а в следствии этого – потерянной любимой работе.

Сначала взрывы были вдали, а потом все ближе и ближе. Но нужно было ходить на работу, потому что я медик. Моя больница еще работала тогда. Однако, однажды ее начали обстреливать. День, второй день снова, третий день...

Женщина подчеркнула, что это было ужасно: стекло сыпется, люди кричат, всем очень страшно и люди не знают, куда бежать.

Маленькие дети – не знаем, как их спасти – быстро вывезли в коридор. Это были дети, нуждавшиеся в кислородной поддержке, их невозможно было отключить от аппаратов.

Наталья сдержала слезы, перевела дыхание и уже спокойным голосом сказала, что это и был день, когда она решила уезжать. Деток кислородозависимых тоже впоследствии эвакуировали – в Днепр.

Невозможно понять, почему россияне обстреливали все

Объяснений россиянам нет. Наталья, вспоминая тот день, не ожидала, что россияне будут обстреливать больницу, ведь там больные старики, новорожденные. Их пытались "выходить" люди, просто выполнявшие свою работу.

У нас возле больницы был частный сектор, частные дома. Доставалось и улицам, и больницам. Летело повсюду. Невозможно было даже понять, почему. На больнице всегда висел красный крест и сама она имеет строение креста – для того чтобы сверху, с самолета, было видно, что это больница. Но это не останавливало никого.



Россияне выпустили десять снарядов по больнице / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Причина уехать – сын

Страх за свою жизнь – ничто по сравнению со страхом за жизнь родных. Вот и Наталья окончательно решилась выезжать из Лисичанска после разговора с сыном. Оказалось, еще до начала нападения России ему уже месяц как снилась война.

Вообще, для него это уже вторая война. В 2014 году ему было 8 лет. И я никогда не забуду, как 1 сентября на школьной линейке из колонки загремела музыка, а он потерял сознание.

Все эти взрывы отложились ему где-то в глубине, повлекли травму, говорит Наталья. Поэтому на этот раз, помня о 2014 году, женщина приняла решение вывезти сына из города.

Мы уезжали уже последним поездом из Лисичанска. После 6 марта из нашего города поездом невозможно было уехать, потому что россияне авиаударами разбили рельсы.

Неделю до отъезда они с сыном практически не спали – по очереди следить, чтобы разбудить другого в случае атаки. Так и сидели в коридоре: одетые и в обуви, чтобы в перерывах между взрывами перебегать из подвала в дом.

Россияне разрушили дом Натальи и обстреляли улицу рядом / Фото предоставлены героиней

Растерзанная надежда на спокойствие

Несмотря на пережитый ужас, в глазах Натальи надежда: тихая, немного растерзанная, но надежда. Воздушные тревоги застали их с сыном и во Львове, но выбравшись из-под обстрелов, они чувствуют себя спокойнее и выезжать за границу не планируют.

Мне не хотелось бы уезжать. Я вообще не хочу покидать свою страну, потому что для меня это страна свободного человека. Здесь у меня есть право голоса, мнения и я могу его озвучить. Мне бы очень хотелось остаться здесь.

Впрочем, найти у себя силы сказать что-нибудь миру Наталья не смогла. Слишком много несправедливости она от него получила.

Я не знаю, что сказать миру, не знаю, что сказать той мерзости… Я не хочу в своем сердце накапливать ярость, гнев. Я ведь женщина, а дело женщины – идти по жизни с открытым сердцем. С сердцем, наполненным любовью.

Однако Наталья с болью отмечает, что последние события не позволяют ей наполнить сердце любовью.

"Пока я растеряна", – такими словами женщина подытожила свою историю.

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